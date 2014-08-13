Лидеры стран ТС обсудили, как не допустить в Россию реэкспорта «запрещенных» товаров

Президент России Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы недопущения поставок «запрещенных» продуктов в РФ через Беларусь и Казахстан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора руководителей трех стран.

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«Обсуждены некоторые вопросы сотрудничества в рамках формирующегося Евразийского экономического союза, включая координацию действий по недопущению незаконных поставок в Россию через Казахстан и Беларусь товаров из ряда стран, запрещённых в соответствии с недавним постановлением правительства России», - говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями о форматах возможных международных усилий по содействию скорейшему мирному урегулированию кризиса в Украине.

«Лидеры выразили серьёзную озабоченность в связи с тяжёлыми гуманитарными последствиями проводимой киевскими властями военной операции на юго-востоке страны (АТО проводится только в некоторых районах Донецкой и Луганской областей – УНИАН). Владимир Путин информировал о направлении во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и украинской стороной российской гуманитарной миссии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 августа российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ранее ввели или поддержали санкции против России за ее поддержку террористов в Украине. Среди государств, которые попали под действие российских санкций: США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.