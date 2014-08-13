Россия надеется покрыть дефицит продуктов за счет Беларуси

Россия договорилась с Беларусью о дополнительных поставках продовольствия для покрытия дефицита от введения продовольственного эмбарго.

Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в эфире "России-24", передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, объем поставок будет определен в течение нескольких дней.

"Такие возможности у наших белорусских коллег есть - и по мясу, и по молоку, и по сырам, и по картофелю. Мы договорились в течение нескольких дней сверить балансы и договориться о максимальных и минимальных объемах поставок", - сказал Дворкович. После этого будут определены контрактные условия этих поставок, добавил он.

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По словам вице-премьера, дисбаланс поставок продовольствия в Калининградской области во многом будет закрыт белорусскими товарами.

Он также отметил, что Беларусь гарантировала России недопущение реэкспорта запрещенного продовольствия, отметил Дворкович.