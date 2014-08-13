Из-за санкций Путина запасов продуктов в России хватит только на 2 недели

Россия обеспечена продовольствием по основным видам продуктов на ближайшие две недели, и восполнить их удастся за счет новых партнеров, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в прямом эфире телеканала «Россия 24», передает РИА "Новости".

«По основным видам продовольствия, если говорить об оперативной ситуации, есть двухнедельный запас», - сказал Дворкович.

Читайте такжеFinancial Times: ЕС намерен обсудить вопрос о санкциях России с Латинской АмерикойОн пояснил, что у России зависимость от импорта по отдельным позициям составляет от 4% (картофель) до 30% (говядина). Зависимость по молочной продукции около 20%, по свинине - примерно 20%, по мясу птицы - около 10%.

«Соответственно, когда будут восстанавливаться эти запасы, будет проблема не всех 14 дней, где-то будет проблема одного-трех дней. Именно это нужно будет компенсировать, это будет сделано за счет тех стран, о которых я сказал - Белоруссия, где-то Турция, где-то - страны Латинской Америки, где-то - за счет оперативного наращивания собственного производства, где это возможно», - пояснил Дворкович.

Читайте такжеРоссия мстит не Евросоюзу, а своим гражданам - президент ЛитвыОн добавил, что в перспективе одного года Россия в большей степени будет ориентирована на собственное производство, в частности, в производстве птицы, овощей и фруктов. При этом он признал, что по мясу РФ придется чуть дольше ориентироваться на зарубежных партнеров.