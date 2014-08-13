Минсельхоз США улучшил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в прогнозе в августе улучшило свою оценку урожая зерновых в Украине в 2014 году на 2,5% по сравнению с июлем – до 58,5 млн тонн.

Согласно отчету ведомства, урожай пшеницы в Украине в этом году прогнозируется на уровне 22 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем по июльскому прогнозу. Оценка урожая фуражных зерновых в стране повышена на 405 тыс. тонн – до 36,5 млн тонн.

Объем экспорта зерна из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) ведомство в августе оценило на уровне 27,46 млн тонн, что превышает прогноз июля на 0,4%. Что касается экспорта пшеницы, прогноз сохранился на уровне 9 млн тонн, а фуражных культур - вырос на 100 тыс. тонн – до 18,46 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что урожай зерна этого года останется на уровне прошлого.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.