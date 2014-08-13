Украина усиливает контроль за импортом продуктов из России
15:28, 13 августа 2014Агро
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Украина усиливает контроль для того, чтобы обеспечить поставки в Украину со стороны РФ продуктов соответствующего уровня качества.
Украина усиливает контроль за импортом из РФ / Фото УНИАН
Украина усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль в отношении продуктов питания, которые импортируются из Российской Федерации, заявил на брифинге в Киеве министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.
«Относительно санкций. По нашей отрасли они сформулированы следующим образом. Мы выступаем за усиление контроля с целью обеспечения поставки в Украину со стороны РФ продуктов соответвующего уровня качества», - сказал Швайка.
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При этом он отметил, что Россия со своей стороны уже применяет расширенный контроль к украинскому экспорту, фактически блокируя поставки украинских товаров на российский рынок.
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