Украина усиливает контроль за импортом продуктов из России

Украина усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль в отношении продуктов питания, которые импортируются из Российской Федерации, заявил на брифинге в Киеве министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Относительно санкций. По нашей отрасли они сформулированы следующим образом. Мы выступаем за усиление контроля с целью обеспечения поставки в Украину со стороны РФ продуктов соответвующего уровня качества», - сказал Швайка.

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При этом он отметил, что Россия со своей стороны уже применяет расширенный контроль к украинскому экспорту, фактически блокируя поставки украинских товаров на российский рынок.