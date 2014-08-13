Россия приостановила ввоз алкоголя из Украины

Россия решила приостановить ввоз алкоголя из Украины, сообщается на сайте Роспотребнадзора в среду.

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Сообщается, что Роспотребнадзор приостанавливает с 15 августа 2014 г. ввоз на территорию Российской Федерации спиртных напитков, пива и пивных напитков нескольких производителей.

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В частности, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что «при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при исследовании водки, пива и пивных напитков производства Украины выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции):

пиво производства ПАО «Оболонь» (Украина) не соответствовало требованиям по энергетической ценности и органолептическим показателям,

у пивного напитка производства ПАО «Сан ИнбевУкраина» (Украина) выявлено несоответствие нормативным требованиям, предъявляемым к маркировке продукции,

спиртные напитки производства ООО «Украинская дистрибуционная компания» (Украина) не соответствовали по объемной доли спирта и органолептическим показателям».