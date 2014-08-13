Минагропрод прогнозирует рост урожая зерновых в этом году

Урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году будет больше прошлогоднего, составившего, по оценкам Госстата, почти 63 млн тонн, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

Он не уточнил предполагаемый объем урожая, однако согласно статистической информации прошлогодний урожай оказался одним из самых крупных за всю историю независимости Украины и позволил нашей стране войти в первую пятерку мировых экспортеров зерновых культур.

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«У нас есть основания полагать, что урожай этого года будет больше прошлогоднего. Даже несмотря на наличие оккупированной территории и боевых действий», - заявил Швайка.

В то же время, в пресс-релизе, подготовленном Минагропродом к брифингу министра, отмечается, что аграрии Украины по состоянию на 12 августа намолотили 34 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96% прогноза. Объем намолоченной пшеницы составил 23,6 млн тонн. По информации НААН Украины, 72-75% собранной озимой пшеницы относят к продовольственному зерну 1-5 классов.

Как отмечается, сбор ранних зерновых завершен в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской областях. Наибольший валовой сбор зерна зафиксирован в хозяйствах Одесской области (3,1 млн тонн), Харьковской области (2,9 млн тонн) и Днепропетровской области (2,4 млн тонн).

«Сейчас в 10 регионах страны идет сбор поздних зерновых культур», - сообщили в Минагропроде.

Как сообщал УНИАН, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в прогнозе в августе улучшило свою оценку урожая зерновых в Украине в 2014 году на 2,5% по сравнению с июлем – до 58,5 млн тонн. Объем экспорта зерна из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) ведомство в августе оценило на уровне 27,46 млн тонн, что превышает прогноз июля на 0,4%. Что касается экспорта пшеницы, прогноз сохранился на уровне 9 млн тонн, а фуражных культур - вырос на 100 тыс. тонн – до 18,46 млн тонн.