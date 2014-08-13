Беларусь будет поставлять РФ переработанную продукцию из европейского сырья

Беларусь сможет поставлять в Россию переработанную продукцию из европейского сырья. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам рабочей поездки в Минск, пишет ИТАР-ТАСС.

В переговорах принимали участие заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый и глава Минсельхозпродовольствия Леонид Заяц, уточнил он.

"Белорусская сторона сразу гарантировала - мы реэкспортировать продукцию не будем, мы будем поставлять только переработанную продукцию", - отметил Данкверт.

Данкверт пояснил, что в ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание по вопросу контроля поставок продовольствия, запрещенного в России, через Беларусь.

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"Если эта продукция перерабатывается, после переработки она может поставляться в Российскую Федерацию. Если она не перерабатывается, то она должна быть употреблена на территории Беларуси", - пояснил собеседник агентства.

"Беларусь ведет свою независимую политику, она может не присоединяться к временным мерам, но поставки продукции она осуществляет с разрешенных предприятий, а дальше действуют нормативные документы Таможенного союза", - уточнил он.