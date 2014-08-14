Россияне скупают продукты в Польше после введения властями эмбарго - СМИ

Жители европейского анклава России, Калининградской области, увеличили объемы покупок продуктов питания во время поездок в Польшу после веденного неделю назад Россией запрета на их импорт на российский рынок.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

На прошлой неделе Россия объявила о запрете поставок практически всех продуктов питания из западных стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции за действия российской власти в Украине. Эксперты отмечали, что из-за эмбарго россиян ожидает рост цен и дефицит ряда продуктов.

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"На границе уже видно активизацию. Россияне покупают в принципе все, чего касается эмбарго, то есть мясо, рыбу, сыр, масло, овощи и фрукты. Эксперты говорят, что это только начало", - отмечает издания.

По данным польских таможенников, за последнюю неделю количество автомобилей, которые пересекли границу российской Калининградской области с Польшей, выросло на 10% - до 19 тыс.

По прогнозам, что в конце августа - начале сентября польские магазины на границе с Россией может ожидать настоящий бум со стороны российских покупателей.

GW замечает, что жители Калининградской области традиционно покупают в Польше много продуктов питания, которые стоят почти на 40% дешевле, чем у них, а также покупают другие товары и пользуются другими услугами по той же причине.

Газета замечает, что россияне могут посещать Польшу в рамках введенного в 2011 году малого пограничного движения, которое, однако, устанавливает ряд ограничений и запрещает ездить по специальному разрешению с торговыми целями чаще, чем 10 раз в месяц.

"Однако никто не сомневается, что россияне найдут способ, чтобы обойти российское эмбарго на продукты питания, потому что не раз уже доказывали свою креативность. Пример - постоянные перевозки из Польши запрещенной в России польской свинины (из-за выявления вируса африканской чумы). Наши и российские таможенники постоянно находят мясо, спрятанное, например, под платформой автомобиля", - пишет газета и добавляет, что недавно был задержан автобус, которым пытались перевезти тонну мяса.

Газета добавила, что объем торгов между Польшей и Калининградской областью, где проживают около 950 тыс жителей, составляет около 1 млрд долл., 10% из которых составляли расходы россиян на польской территории.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, против которой Россия ввела экономические санкции, запретив с 1 августа этого года продавать на российском рынке овощи и фрукты.

Польские власти назвали эту меру местью за активную поддержку поляками более суровой политики Евросоюза против России за ее действия в Украине. Сами поляки инициировали акцию в поддержку польских производителей "Съешь яблоко на зло Путину", благодаря которой, по оценкам СМИ, продажи этого фрукта в Польше, являющегося главным экспортным продуктом в Россию, в 2014 году могут увеличиться на 30%.