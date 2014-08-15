Россия допустит на рынок новых турецких поставщиков

Россельхознадзор допустит на рынок турецких поставщиков с 15 сентября. Об этом говорится на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Турецкая сторона гарантирует, что из Турции в Россию будет экспортироваться продукция, полностью соответствующая уровню безопасности и качества, предусмотренному ветеринарно-санитарными требованиям Таможенного союза и России, и предпримет все необходимые меры для предотвращения поставок недоброкачественной и опасной пищевой отношении продукции.

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В сообщении говорится, что при наличии устойчивого спроса с российской стороны на отдельные виды продукции, турецкая сторона создаст необходимые для значительного увеличения производства такой продукции поставок на российский рынок.

Турецкая сторона передала Россельхознадзору подписанный Протокол по вопросам взаимодействия между Министерством сельского хозяйства, продовольствия и животноводства Турции и Россельхознадзором в области обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию турецкой продукции высокого фитосанитарного риска.