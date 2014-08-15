Украинские аграрии увеличили реализацию продукции на 25%

В частности, реализация продукции растениеводства за указанный период выросла на 36,4%. Продажи зерновых культур составили 14,93 млн тонн, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем реализации пшеницы вырос на 28,8%, кукурузы – на 52,7%, ячменя – на 58,3%, ржи – на 6%. Продажи семян подсолнечника увеличились на 69,2%, рапса – на 0,8%, а сои – сократились на 6,9%.

Что касается продукции животноводства, то в январе-июле текущего года объем ее реализации вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи скота и птицы (в живом весе) увеличились на 11,3%, молока – на 5,8%, а яиц – на 13,4%.

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В Госстате также сообщили, что средние цены продажи аграрной продукции в январе-июле 2014 года по сравнению с ценами аналогичного периода 2013 года выросли на 8,6%, в том числе продукции животноводства – на 12,8%. Стоимость растениеводческой продукции выросла на 4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства продукции растениеводства в 2013 году вырос на 18,1% по сравнению с 2012 годом, в том числе на сельхозпредприятиях - на 25,2%, в хозяйствах населения – на 9,3%. Валовое производство продукции животноводства в 2013 году выросло на 4,8%.