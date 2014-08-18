Предприятия «Укрлендфарминга» задолжали кредиторам более 150 млн гривень

Об этом свидетельствуют судебные иски по взысканию задолженности с компаний ПАО «Каменномостовское хлебоприемное предприятие», ООО «Югтранзитсервис-Агропродукт», ПАО «Браиловское» ООО «Тиньки», ООО «Агрокомплекс «Немиров ЛТД» ООО «АФ «Землянки», ООО «Ромны-Инвест», ООО «Кристал».

Согласно единого реестра судебных решений в судебном порядке уже вынесено решение о взыскании задолженности с ПАТ “Браїлівське” (более 44 млн грн), ТОВ “Тіньки” (более 2,5 млн грн). 31 июля 2014 года Хозяйственный суд Херсонской области принял решение об аресте денежных средств компании ООО «Югтранзитсервис-Агропродукт» в связи с удовлетворением иска о взыскании 34 млн грн. задолженности.

Справка. «Укрлендфарминг» - один из крупнейших в Украине и Евразии производителей зерновых, технических и кормовых культур и семян. По состоянию на конец 2012 года агрохолдинг контролировал 532 тыс. га земель.