Еврокомиссия выделяет 125 млн евро аграриям, попавшим под санкции РФ

В частности, к ноябрю в поддержку производителей будет направлено 125 млн. евро, сообщил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Роджер Уэйт.

В категорию продуктов, относительно которых будут действовать меры, попали помидоры, морковь, капуста белокочанная, перец сладкий, капуста цветная, огурцы и корнишоны, грибы, яблоки, груши, красные ягоды, столовый виноград и киви.

По его словам, финансовая помощь будет охватывать всех производителей.

Текущая ситуация на рынке ЕС для всех продуктов будет обсуждаться в эту пятницу в Брюсселе.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте с.г. – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа Россия полностью запретила поставку говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.