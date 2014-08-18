Животноводческая отрасль Литвы на грани гибели из-за санкций РФ

Российский запрет на ввоз из стран Евросоюза сельскохозяйственной продукции может привести к гибели животноводческой отрасли Литвы. С таким прогнозом выступил председатель сельскохозяйственной палаты Литвы Андреюс Станчикас, пишет "Прайм".

"По свиноводству сильнейший удар нанесла свиная чума, по молочному и мясному сектору - российское эмбарго", - обрисовал он ситуацию. По словам Станчикаса, значительно упавшие закупочные цены на молоко и мясо практически превращают сельскохозяйственное производство в нерентабельное, что заставляют фермеров задуматься о смене рода деятельности. "Существует реальная опасность того, что из сельскохозяйственного производства в Литве останется только растениеводство", - отметил председатель сельхозпалаты.

Согласно оценкам правительства, из-за российского эмбарго мясная промышленность Литвы недосчитается 250 млн литов (73 млн евро), молочная - 200 млн литов (58 млн евро), растениеводческая /овощи и фрукты/ - 28 млн литов (8 млн евро), рыбная - 5 млн литов (1,5 млн евро).

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7 августа Россия ввела полный запрет сроком на один год на поставки говядины, свинины, сыров, птицы, молока, рыбы из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Ограничение импорта стало первой ответной мерой на санкции против России, которые из-за событий в Украине ввели США, Европейский союз, Канада и Япония.