Эксперты ЕС обсудят ситуацию на аграрном рынке 22 августа
На встрече также поговорят о необходимости дополнительных компенсаций сельскохозяйственным производителям.
Еврокомиссия (ЕК) подтвердила проведение встречи экспертов 28 стран ЕС по ситуации на европейском аграрном рынке в Брюсселе 22 августа. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе ЕК.
"На встрече будет рассмотрена ситуации на рынках и необходимость дополнительных компенсаций сельскохозяйственным производителям", - отметили в Еврокомиссии.
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Как сообщал УНИАН, европейская комиссия объявила об исключительных мерах, направленных на поддержку в ЕС производителей скоропортящихся фруктов и овощей, относительно которых Россия ввела ограничения.
В частности, к ноябрю в поддержку производителей будет направлено 125 млн. евро, сообщил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Роджер Уэйт.