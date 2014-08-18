Эксперты ЕС обсудят ситуацию на аграрном рынке 22 августа

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила проведение встречи экспертов 28 стран ЕС по ситуации на европейском аграрном рынке в Брюсселе 22 августа. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе ЕК.

"На встрече будет рассмотрена ситуации на рынках и необходимость дополнительных компенсаций сельскохозяйственным производителям", - отметили в Еврокомиссии.

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Как сообщал УНИАН, европейская комиссия объявила об исключительных мерах, направленных на поддержку в ЕС производителей скоропортящихся фруктов и овощей, относительно которых Россия ввела ограничения.

В частности, к ноябрю в поддержку производителей будет направлено 125 млн. евро, сообщил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Роджер Уэйт.