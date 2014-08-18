Глава СБУ взял под личный контроль дело о санкциях против Good Wine

Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко взял под личный контроль дело о применении санкций к крупному дистрибутору алкогольной продукции Good Wine (ООО «Бюро вин»), введенных Министерством экономического развития и торговли по представлению СБУ.

«В ответ на сегодняшнее открытое обращение компании (Good Wine - УНИАН) председатель СБУ взял дело под личный контроль с целью соблюдения законности и недопущения коррупционной составляющей», - сказано в сообщении ведомства.

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При этом в СБУ разъяснили, что сотрудники службы в ходе расследования выявили, что Good Wine передал 325 тыс. акцизных марок нерезидентам, которые не являлись производителями алкогольной продукции, что является нарушением норм Налогового кодекса Украины. В связи с этим с 6 июня Минэкономразвития запретило компании проводить внешнеэкономическую деятельность, но уже 23 июля сменило санкцию на индивидуальный режим лицензирования, который предполагает необходимость дополнительной уплаты дистрибутором в госбюджет 0,2% от каждой партии импортного товара.

Как сообщал УНИАН, сегодня дистрибутор алкогольной продукции Good Wine в открытом письме заявил о намерении Минэкономразвития по представлению СБУ с 4 сентября ввести в отношении компании санкции, которые парализуют ее работу. При этом компания усматривает коррупционную составляющую в действиях сотрудников СБУ по отношению к ней, в связи с чем попросила высшее руководство государства взять это дело под личный контроль.

Справка УНИАН. Good Wine (ООО «Бюро вин») была основана в 2006 году. Компания занимается дистрибуцией и реализацией вин, крепких алкогольных напитков, продуктов питания. Под брендом Good Wine в Киеве работаю три алкогольных супермаркета.