Глава СБУ взял под личный контроль дело о санкциях против Good Wine

16:52, 18 августа 2014
Агро
1

Сотрудники службы в ходе расследования выявили, что Good Wine передал 325 тыс. акцизных марок нерезидентам, которые не являлись производителями алкогольной продукции.

Фото УНИАН

Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко взял под личный контроль дело о применении санкций к крупному дистрибутору алкогольной продукции Good Wine (ООО «Бюро вин»), введенных Министерством экономического развития и торговли по представлению СБУ.

«В ответ на сегодняшнее открытое обращение компании (Good Wine - УНИАН) председатель СБУ взял дело под личный контроль с целью соблюдения законности и недопущения коррупционной составляющей», - сказано в сообщении ведомства.

Читайте такжеРоссия повышает пошлины на молдавские овощи и вино

При этом в СБУ разъяснили, что сотрудники службы в ходе расследования выявили, что Good Wine передал 325 тыс. акцизных марок нерезидентам, которые не являлись производителями алкогольной продукции, что является нарушением норм Налогового кодекса Украины. В связи с этим с 6 июня Минэкономразвития запретило компании проводить внешнеэкономическую деятельность, но уже 23 июля сменило санкцию на индивидуальный режим лицензирования, который предполагает необходимость дополнительной уплаты дистрибутором в госбюджет 0,2% от каждой партии импортного товара.

Как сообщал УНИАН, сегодня дистрибутор алкогольной продукции Good Wine в открытом письме заявил о намерении Минэкономразвития по представлению СБУ с 4 сентября ввести в отношении компании санкции, которые парализуют ее работу. При этом компания усматривает коррупционную составляющую в действиях сотрудников СБУ по отношению к ней, в связи с чем попросила высшее руководство государства взять это дело под личный контроль.

Справка УНИАН. Good Wine (ООО «Бюро вин») была основана в 2006 году. Компания занимается дистрибуцией и реализацией вин, крепких алкогольных напитков, продуктов питания. Под брендом Good Wine в Киеве работаю три алкогольных супермаркета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter