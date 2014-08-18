Fitch подтвердило рейтинг агрохолдинга «Авангард»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего производитель яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинга «Авангард» на общегосударственном уровне «ССС» с негативным прогнозом, а также рейтинг компании в национальной валюте на уровне «В-», говорится в сообщении Fitch.

«Подтверждение рейтингов отражает политическую и экономическую неопределенность в Украине, в том числе риски, связанные с наличием у компании активов на востоке страны, что в конечном итоге может негативно сказаться на финансовой гибкости группы и ее способности выполнять долговые обязательства», - объяснили в агентстве.

В то же время, Fitch отмечает, что «Авангард» располагает значительным запасом ресурсов, в том числе производственных и финансовых, для погашения корпоративных еврооблигаций в 2015 году.

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Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

«Авангард» в первом полугодии 2014 года произвел 3,68 млрд штук яиц, что на 9% больше, чем в январе-июне 2013 года.