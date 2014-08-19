Санкции Путина взвинтили цены на продукты в России

Несмотря на заверения федеральных властей, что санкции в отношении продукции из ЕС и США едва ли негативно отразятся на потребителях, в Москве и регионах начали расти оптовые цены на некоторые товары, пишет "КоммерсантЪ".

Так, в столице РФ свинина для мясоперерабатывающих комбинатов подорожала на 6%. Но ощутимо цены изменились в Приморье, где некоторые виды рыбы подорожали на 40%. Рекорд побила Сахалинская область, где рост стоимости куриных окорочков достиг 60%.

Читайте такжеРоссия может запретить машины из Евросоюза и США - СМИПо словам чиновника, местные ритейлеры объясняют рост тем, что повысились оптовые цены в Приморском крае, который является основным поставщиком продуктов на Сахалин. Так, в Приморье мясо подорожало на 26%, некоторые виды рыбы — на 40%, импортируемые из Китая яблоки — почти на треть, сообщили опрошенные "Ъ" представители торговых сетей Сахалина. На острове розничные цены на продовольствие увеличились на 3-60%.

Читайте такжеЗащита от санкций РФ: В Евросоюзе бесплатно раздадут продукты, от которых отказалась Россия7 августа правительство РФ объявило список агропродукции из ЕС, США, Австралии и Норвегии, которая теперь запрещена к ввозу в Россию, - в списке все овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо птицы. Список шире и жестче, чем предполагалось, он затрагивает экспорт на сумму около $10 млрд.

В Москве анализ цен проводится ежедневно, серьезного дефицита и, следовательно, ощутимого роста цен на продукты питания не наблюдается, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В то же время, по словам чиновника, за десять дней с момента ввода санкций подорожало сырье для московских мясоперерабатывающих комбинатов: так, цена полутуши свинины выросла на 6%, до 180 руб. Немерюк добавил, что к зиме может подорожать живое молоко, используемое в том числе в производстве сыров. Охлажденная рыба, которая доставлялась в Москву из Норвегии и ЕС, заканчивается, но глава департамента рассчитывает на скорые поставки из Аргентины и Чили.

Читайте такжеСанкции Украины станут колоссальным ударом для российского «Газпрома» - экспертПроизводители продовольствия из Евросоюза пытаются найти новые каналы сбыта своей продукции в России, следует из вчерашнего заявления главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Его ведомство несколько дней подряд фиксировало поставки в Россию через Белоруссию партий яблок, персиков, слив, томатов якобы из Турции, Сербии, Македонии и даже Зимбабве, в отношении которых санкции не введены. Но на самом деле это - продукция из Польши, Словении, Нидерландов, Литвы. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что участники Таможенного союза, куда кроме России входит Белоруссия и Казахстан, смогут поставлять в РФ продукцию из ЕС или США, но высокой степени переработки.