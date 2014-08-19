Швайка уверяет, что голода в Украине не будет

Министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка во время рабочей поездки в Черкасскую область заверил, что несмотря на оккупацию Крыма и боевые действия на Донбассе, показатели урожая превысят рекордные прошлогодние.

Как отметил Игорь Швайка, по данным, которые есть на сегодняшний день, "голода в нашей стране не будет", пишет "Компаньон".

Кроме того, глава Минагрополитики заверил, что гуманитарной катастрофы в Украине нет: "Согласно определению, гуманитарная катастрофа это массовая гибель людей, которая возникла в результате боевых, политических действий или катастроф. В Луганскую же и Донецкую области поступают продукты первой необходимости, ведь сейчас из-за боевых действий в этих регионах нарушена логистическая цепочка: существующий запас продуктов невозможно доставить со складов в пункты назначения. Работа по доставке продуктов первой необходимости в зону АТО продолжается постоянно, и в псевдо-помощи страны-агрессора мы не нуждаемся", - отметил он.

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В тоже время потери урожая в Украине в 2014 году достигнут 15% от общего вала из-за аннексии Россией Крыма и боевых действий на востоке страны, которые она поддерживает и финансирует.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

«Мы потеряли из-за них 15% валового сбора урожая. Персональная благодарность Путину. Это он сделал со своими бандитами», - заявил глава правительства.