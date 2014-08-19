Агрохолдинг «Укрлендфарминг» планирует собрать до 3,7 млн тонн сельхозкультур

Крупнейший по размеру земельного банка в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» в 2014 году рассчитывает собрать 3,6-3,7 млн тонн сельскохозяйственных культур против 3 млн тонн, которые компания получила в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил владелец и глава совета директоров «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк.

«Общий вал – хотим выйти на 3,6-3,7 млн тонн (сельхозкультур в 2014 году – УНИАН)», - сказал Бахматюк.

По его словам, из этого объема поставить на внешние рынки холдинг в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) планирует 3 млн тонн сельхозкультур, в частности 300-400 тыс. тонн – на рынок Китая.

«В этом году планируем экспортировать более 3 млн тонн. При этом в Китай планируем экспортировать 300-400 тыс. тонн», - сказал бизнесмен.

При этом он отметил, что ценовая конъюнктура на китайском рынке для «Укрлендфарминга» на сегодняшний день не очень привлекательна, поэтому сейчас компания ориентируется на европейский и африканский рынки.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. Земельный банк компании превышает 650 тыс. га. 5% акций компании принадлежат одному из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Cargill.