«Укрлендфарминг» запустит зерновой терминал в Одесской области к 2016 году

Крупнейший по размеру земельного банка в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» приступил к строительству зернового терминала в Одесской области, завершить которое компания намерена к 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил владелец и глава совета директоров «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк.

«Мы только начали этот проект. У нас есть меморандум с властями. Для нас это приоритетное направления. Надеемся через год-полтора запустить терминал», - сказал Бахматюк.

По его словам, перевалочные мощности терминала после его введения в эксплуатацию составят 5 млн тонн зерновых в год.

Как сообщал УНИАН, впервые о заинтересованности «Укрлендфарминга» в строительстве собственного зернового терминала Бахматюк заявил в 2013 года, однако уточнял, что проект начнется только при условии появления финансового партнера. Тогда инвестиции в этот проект бизнесмен оценивал в 1 млрд долл. Площадка под зерновой терминал расположена в Одесской области вблизи порта «Южный».

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Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. Земельный банк компании превышает 650 тыс. га. 5% акций компании принадлежат крупнейшему мировому сырьевому трейдеру Cargill.