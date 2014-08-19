Экспорт аграрной продукции в ЕС вырос на $1,3 млрд, в Россию – упал на $2,5 млрд

Объемы поставок аграрной продукции из Украины на рынок Европейского Cоюза по итогам первого полугодия текущего года выросли на 1,3 млрд долл., в то время как поставки в Россию - упали на 2,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Я просмотрел статистику и за первое полугодие у нас экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 1,3 млрд долл. и уменьшился в Россию на 2,5 млрд долл. Народ сам ищет, каким образом переходить на рынки Европейского Союза. Не хватает, конечно, институциональной способности власти и инвестиционной способности вашей (аграриев - УНИАН), чтобы выходить на рынок. Но дайте мне ответ, что надо отписать, чтобы увеличить ваши объемы экспорта в ЕС», - отметил глава правительства.