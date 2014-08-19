Правительство прогнозирует урожай зерновых на уровне 55 млн тонн

Правительство Украины ожидает, что урожай зерновых в этом году составит не менее 55 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы ожидаем, что вы (аграрии – УНИАН), несмотря на эту не самую высокую закупочную цену (на зерновые – УНИАН), все-таки 55 млн тонн, наверно, соберете», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 63 млн тонн и больше. Министерство сельского хозяйства США в августовском прогнозе оценило валовой сбор зерна в Украине в этом году на уровне 58,5 млн тонн.

Урожай зерновых культур в Украине в 2013 году, по данным Госстата, вырос более чем на 36% - до 63 млн тонн.