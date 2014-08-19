Россия задержала на границе украинское мясо

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении ветеринарного надзора на государственной границе Российской Федерации в пунктах пропуска «Бугаевка» и «Новобелая» за минувшую неделю управлением Россельхознадзора предотвращен ввоз в ручной клади 7 партий мясопродуктов, 5 партий мяса птицы, партии молочных продуктов, 6 партий меда и 4 партий яиц. Вся продукция провозились с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований: без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что ввоз на территорию России продукции животного происхождения без необходимых документов запрещен. По фактам незаконного ввоза составлены акты о нарушении ветеринарных требований при перевозке грузов, подконтрольных ветнадзору. Задержанная продукция возвращена обратно на территорию Украины.

Отмечается, что инспекторами управления Россельхознадзора при проведении государственного ветеринарного надзора в пропускных пунктах за минувший месяц на территорию Украины возвращено незаконно ввозимых 40 партий мясной продукции, 10 партий яиц и 12 партий меда.

Управление Россельхознадзора напоминает, что в связи с решением комиссии Таможенного союза при пересечении госграницы разрешено ввозить не более 5 кг продукции животного происхождения в заводской упаковке в расчете на одно физическое лицо при условии эпизоотического благополучия государства-производителя и государства-вывоза.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийских террористов в восточных областях Украины Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в Россию запрещен ввоз молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов, соков из Украины, а также украинской свинины и продуктов из нее, картофеля. Существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.