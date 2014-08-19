Россия обвиняет Беларусь в реэкспорте запрещенных продуктов из ЕС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обвинила Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь в неспособности контролировать поставки в РФ запрещенные продукты питания, что влечет «угрозу продовольственной безопасности России».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в результате мероприятий по предотвращению ввоза в Россию запрещенной к поставкам растительной продукции на автодорогах М 13 «Брянск-Новозыбково» (Брянская область) и М1 «Москва-Минск» (Смоленская область) в период с 11 по 15 августа пресечена попытка ввоза такой продукции в 11 случаях общим весом более 93 тонн, из которых в 9 случаях выявлена продукция неустановленного фитосанитарного состояния без сопровождения фитосанитарными сертификатами, в том числе происхождения из стран ЕС в 4 случаях из 9; а в 2 случаях – запрещенная к ввозу из стран происхождения Венгрия, Испания в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

«Указанное свидетельствует о неспособности Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь контролировать перемещение продукции, в том числе предназначенной для России, что в свою очередь из-за неоднозначного подхода и отсутствия единого перечня карантинных объектов и единых карантинных фитосанитарных требований Таможенного союза повлечет за собой угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор подготовил обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси о необходимости принятия исчерпывающих мер по недопущению подобных случаев, а также о рассмотрении вопроса по организации фитосанитарных контрольных постов на территории Беларуси на дорогах белорусско-российского направления в целях организации двустороннего контроля продукции, предназначенной для РФ.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию положения в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте с.г. – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.

«Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.