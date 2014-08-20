Плоды санкций Путина: российским чиновникам запретят пить на банкетах импортное спиртное

В России для банкетов чиновников и других протокольных мероприятий члены Общественной палаты предлагают закупать преимущественно отечественную продукцию. В частности, предлагается отказаться от напитков, в том числе и алкогольных, зарубежного производства.

Как сообщил «Известиям» член комиссии по развитию реального сектора экономики Общественной палаты (ОП) РФ Михаил Лермонтов, инициатива в ближайшее время будет обсуждена комиссией и предложена на рассмотрение в Госдуму.

Читайте такжеСанкции Путина взвинтили цены на продукты в РоссииВ свою очередь, зампред комитета нижней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев предложил также строго регламентировать список мероприятий, на которых можно «погулять» за госсчет, и прописать размер представительских расходов, «который должен быть минимальным».

"Сейчас закупающие не обременены никакими обязательствами, в том числе и нравственными, и продолжают пить французскую минеральную воду на мероприятиях, которые проводятся за счет бюджета, — сказал Лермонтов. — А нужно, чтобы власти принимали решения в национальных интересах, а не в интересах компаний, предлагающих им дорогие напитки.

Читайте такжеЗащита от санкций РФ: В Евросоюзе бесплатно раздадут продукты, от которых отказалась РоссияОн также отметил, что чиновники вполне могут ограничиться и отечественными алкогольными напитками — например, водкой и винами из оккупированного Крыма.

По его мнению, необходимо создание перечня мероприятий, на которых может быть накрыт стол, а также «жесткая финансовая дисциплина».

Отметим, что запрет импортных напитков для чиновников — не первая ограничивающая политическая инициатива в отношении госслужащих. Как ранее сообщали «Известия», в Госдуме предлагают ввести запрет на приобретение для органов государственной власти всех марок автомобилей тех стран, которые применили санкции к России.