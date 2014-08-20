Российский Калининград страдает из-за «антисанкций» Кремля

Груженные российскими овощами и фруктами фуры застряли на пропускном пункте из Литвы в Россию из-за нововведений, согласно которым перевозчики сельхозпродукции должны предоставить документы, подтверждающие страну-производителя товаров.

Об этом пишет Русская служба ВВС.

Речь идет о пункте Кибартай-Чернышевское в Калининградской области, где, как сообщают местные СМИ, образовалась очередь из большегрузных автомобилей.

Как рассказал один из водителей, машины стали скапливаться на границе в субботу вечером.

По его словам, товар был погружен в его фуру в Краснодарском крае 13 августа, в то время, как о необходимости сертификата, удостоверяющего, что товар выращен в России, а не в странах ЕС, подпавших под продовольственное эмбарго, стало известно несколькими днями позже.

В итоге он и десятки других водителей застряли на таможне, у многих закончились собственные продукты питания и, что гораздо важнее – солярка, позволяющая поддерживать необходимую температуру внутри фуры, перевозящей скоропортящийся груз.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер "в целях защиты национальных интересов" страны.

Указ вводит запрет на ввоз в течение года сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России в связи с событиями в Украине.

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Не имеющая границ с "материковой" частью России Калининградская область может оказаться наиболее уязвимой в отношении продовольственного эмбарго.

По данным регионального отделения Россельхознадзора, в первой половине этого года польские груши, салатные овощи и капуста составили от 10% до 50% от всех ввезенных в Калининградскую область, доля импорта польских яблок превысила 70%.

Ранее министр сельского хозяйства России Николай Федоров заявил, что вопрос об импорте продовольствия в Калининград будет рассматриваться отдельно.