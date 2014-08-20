Россия не пустила в Крым украинские яйца

Управление Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь не пропустило на полуостров три фуры куриных яиц (около 40 тысяч штук) в связи с отсутствием сопроводительных документов, говорится в сообщении российского ведомства.

Согласно сообщению, все грузы следовали от предприятия «Фоззи Фуд», расположенного в Киевской области. Компания осуществляет регулярные поставки продовольствия из Украины в Крым и, как уверяет Россельхознадзор, «часто фигурирует в сводках возвратов продуктов из-за допущенных грубых нарушений действующего законодательства».

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Указанная партия яиц была возвращена отправителю.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов, соков, алкогольной продукции из Украины, а также украинской свинины и продуктов из нее, картофеля. Существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.