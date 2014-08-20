Кабмин утвердил объем продовольственного интервенционного фонда

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил перечень объектов государственного ценового регулирования и объемы продовольственного интервенционного фонда на 2014/2015 маркетинговый год (МГ, июнь 2014 – июль 2015 года).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Кабинет министров по инициативе Минагрополитики утвердил перечень объектов государственного ценового регулирования и период действия такого регулирования, а также объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2014-2015 маркетинговом периоде», - написал Швайка.

Министр не уточнил, в каком объеме фонд был утвержден и какие группы товаров войдут в него в текущем маркетинговом году.

Швайка также сообщил, что сейчас министерство работает над пересмотром государственных цен на объекты ценового регулирования.

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Как сообщал УНИАН, интервенционный фонд на 2013/2014 МГ был сформирован из пшеницы в объеме 1,052 тыс. тонн, ржи – 90 тыс. тонн, ячменя – 20 тыс. тонн, сахара-песка (свекольного) – 355,6 тыс. тонн, кукурузы – 40 тыс. тонн, сухого молока – 6 тыс. тонн, сливочного масла – 18 тыс. тонн, гречки – 34,6 тыс. тонн, овса – 22,4 тыс. тонн, проса – 20 тыс. тонн и гороха – 15 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Государственный интервенционный фонд – это фонд, который формируется Аграрным фондом за счет финансовых интервенций, залоговых, форвардных и фьючерсных закупок и используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспечения ценовой стабильности.