Россия может остаться без McDonald's

Вчера управление Роспотребнадзора по Москве опечатало четыре заведения McDonald's в столице. Ведомство сослалось на то, что по результатам контрольно-надзорных мероприятий в этих точках общепита обнаружило многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Чиновники не детализируют претензии к McDonald's, пишет "КоммерсантЪ".

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы готовятся для передачи в суд, который и определит срок действия запрета на работу ресторанов (максимум 90 дней). Столичное управление Роспотребнадзора обещает продолжить проверки заведений американской сети: в столице насчитывается 160 ресторанов McDonald's, или более трети всех заведений сети, работающих в России. В российском офисе McDonald's сообщили, что изучают суть претензий, чтобы определить действия для скорейшего открытия ресторанов.

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Не исключено, что проверки заведений McDonald's пройдут по всей стране. Месяц назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что у ведомства "появились претензии по качеству и безопасности продукции всей сети". Более того, как сообщил вчера один из федеральных чиновников, текущие проверки McDonald's идут по поручению правительства страны. "Поэтому рестораны сразу же закрыли, хотя при плановых проверках вначале выдается предписание об устранении нарушений",— пояснил собеседник.

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