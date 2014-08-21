Нидерландская FrieslandCampina полностью прекратила выпуск сыра для рынка России

Нидерландская молочная компания FrieslandCampina прекратила выпуск сыра для российского рынка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение производителя.

Читайте такжеЕвропарламент предлагает исключить рубль из международного финансового оборота «Бойкот Россией молочных продуктов из ЕС и других регионов оказал негативное влияние на европейскую молочную промышленность; примерно 250 млн кг сыра не могут быть поставлены из ЕС в Россию. На голландские молочные компании приходится около 50 млн кг этого экспорта», — отмечает компания.

Читайте такжеРоссия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и СШАFrieslandCampina приняла меры для смягчения действия российского эмбарго: основная часть продукции, предназначенной на экспорт в Россию, была продана в другие страны, и компания рассматривает альтернативные рынки. В 2013 году компания экспортировала в Россию продукцию на общую сумму порядка €190 млн.