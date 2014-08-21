Оккупанты не пропустили в Крым более 400 тонн украинского продовольствия

Россельхознадзор не пропустил на территорию оккупированного Россией Крыма с материковой Украины 408 тонн фруктов и овощей, три фуры с куриными яйцами и свыше 15 тонн свинины, передает "Крым. Реалии" со ссылкой на сообщение пресс-службы российского ведомства.

Читайте такжеОккупанты хотят ввести в Крыму визовый режим «В Крым не допущено 121,2 тонн овощей, из которых 44,1 тонн планировали завезти без сопроводительных документов. Также в обратный путь было отправлено 230 тонн фруктов, часть из которых была произведена в Испании, запрет на ввоз которых введен, согласно Указу Президента РФ от 6.08.2014 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте такжеВласти Крыма просят Кремль разрешить ввозить украинские продукты Кроме того, под санкции надзорного ведомства попали 25,6 тонн зерновых культур, 30,1 тонн круп и 470 килограмм специй. По той же причине - отсутствие сопроводительных документов – в оккупированный Крым из Киевской области не пропустили три фуры, в которых находилось 40 тысяч куриных яиц.

Ранее Россельхознадзор не пропустил ввоз партии украинской свинины на территорию аннексированного Крыма.