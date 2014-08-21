Роспортебнадзор начал проверять McDonald's по всей России

Роспотребнадзор приступил к проверке ресторанов McDonald's в регионах центральной части России, сообщил в четверг РИА Новости представитель территориальных управлений ведомства.

Рестораны McDonald's расположены во всех областях Центрального федерального округа РФ. Помимо Москвы и Московской области, это еще 16 областей.

"У нас есть письмо - это приказ по постановлению правительства, приказ федеральной службы (Роспотребнадзора). Мы уже приступили к проверке. Результаты будут с лабораторными исследованиями, которые сейчас в работе. Проведен отбор исследований по микробиологии, санитарно-химическим исследованиям и показателям идентификации", - сказал представитель управления Роспотребнадзора по Ивановской области. По его словам, результаты исследований станут известны в течение 20 дней.

Читайте такжеРоспотребнадзор закрыл четыре московских Макдоналдса

Если в Ивановской области - три ресторана McDonald's, то в Воронеже - девять. Местные санитарные врачи приступили к проверке первых двух. Пока там проведен отбор проб. В Туле Роспотребнадзор также начал проверку всех трех ресторанов сети McDonald's. В Липецкой области два ресторана McDonald's - в областном центре и Ельце. Санврачи приступили к их проверкам. Как отмечают представители Роспотребнадзора, местные рестораны McDonald's, в которых прошли проверки, не закрываются, поскольку не получены результаты исследований.

В Тамбовской области - два McDonald's, оба в областном центре и оба предстоит проверить. В рязанском Роспотребнадзоре подтвердили, что получили письмо о необходимости проверки всех четырех McDonald's, но пока еще не начали ее. Четыре ресторана McDonald's в Белгородской области - три в областном центре и один в поселке Строитель. Местное управление Роспотребнадзора письмо получило, но проверку пока не начало.