В правительстве РФ заявили, что не будут терпеть "некачественный" McDonald's
Специалисты Роспотребнадзора говорят, что раньше McDonald's четко выдерживал все стандарты, сейчас - нет
Рестораны McDonald's в России, ранее четко выполнявшие санитарно-эпидемиологические требования, в последнее время стали этими нормами пренебрегать, с чем российские власти мириться не намерены, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"(Специалисты Роспотребнадзора говорят), что раньше McDonald's четко выдерживал все стандарты, сейчас - нет. Почему мы должны терпеть, если они не выдерживают стандарты по качеству?", - сказал источник.
Ранее в четверг вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что у Роспотребнадзора нет планов проводить тотальную проверку предприятий быстрого питания McDonald's по всей стране. По ее словам, проверки проходят в соответствии с планами, а также в связи с нарушениями, которые обнаруживаются.
Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о выявленных нарушениях требований санитарного законодательства и временном запрете деятельности нескольких предприятий быстрого обслуживания McDonald's.