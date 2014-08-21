В правительстве РФ заявили, что не будут терпеть "некачественный" McDonald's

Рестораны McDonald's в России, ранее четко выполнявшие санитарно-эпидемиологические требования, в последнее время стали этими нормами пренебрегать, с чем российские власти мириться не намерены, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

"(Специалисты Роспотребнадзора говорят), что раньше McDonald's четко выдерживал все стандарты, сейчас - нет. Почему мы должны терпеть, если они не выдерживают стандарты по качеству?", - сказал источник.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что у Роспотребнадзора нет планов проводить тотальную проверку предприятий быстрого питания McDonald's по всей стране. По ее словам, проверки проходят в соответствии с планами, а также в связи с нарушениями, которые обнаруживаются.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о выявленных нарушениях требований санитарного законодательства и временном запрете деятельности нескольких предприятий быстрого обслуживания McDonald's.