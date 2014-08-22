"Друзья" России уже придумали, как обойти продуктовое эмбарго

Власти России, столкнувшись с необходимостью быстрого замещения импортного продовольствия, попавшего под санкции, стимулировали быстрое изменение логистики поставок и увеличение объемов переработки сырья в странах Таможенного союза (ТС), бывшей Югославии и Латинской Америки, пишет "Коммерсант".

Беларусь до конца 2014 года намерена закрыть до половины объема поставок отдельных продуктов, попавших под запрет. Главные идеи — увеличить экспорт в Россию своего сырья, заменив его для своих внутренних рынков западным, и наладить максимально дешевую переработку сырья из ЕС по "серым" схемам. Инвестировать в обеспечение долгосрочной продовольственной безопасности РФ от Запада мешает неопределенность в сроках действия российского эмбарго.

Читайте такжеВ России уже обсуждают ответные меры, если рубль выведут из оборота Энтузиазм, с которым последние две недели российские чиновники рапортуют о все новых возможностях замещения поставок рыбы, мяса, молочной продукции и овощей из стран, попавших под эмбарго, объясняется не внезапно обнаружившимся избытком продовольствия на мировом рынке. О готовности фактически немедленно и в разы увеличить экспорт продовольствия в РФ с 7 августа, даты введения "продуктового эмбарго" в РФ, уже заявили власти Сербии, Македонии, Чили, Эквадора, Бразилии, Аргентины и страны Таможенного союза — Беларуси и Казахстана. Но если власти латиноамериканских стран находятся под постоянным давлением ЕС и США, пытающихся ограничить поставки в РФ, то страны Таможенного союза и Южной Европы станут хабом для восстановления запрещенных поставок в РФ, убеждены опрошенные "Ъ" аналитики и участники рынка: схемы для этого уже придуманы.

Читайте такжеРоссия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и СШАНесмотря на заверения федеральных властей, что санкции в отношении продукции из ЕС и США едва ли негативно отразятся на потребителях, в Москве и регионах начали расти оптовые цены на некоторые товары. Так, в столице свинина для мясоперерабатывающих комбинатов подорожала на 6%. Но ощутимо цены изменились в Приморье, где некоторые виды рыбы подорожали на 40%.

Читайте такжеСанкции Путина взвинтили цены на продукты в РоссииТак, уже даже объявленные руководством Беларуси планы увеличить поставки продовольствия в полтора раза, увеличив до конца 2014 года объемы экспорта в РФ до $6,5 млрд, угрожают свести на нет эффект ответных санкций. Фактически в Беларуси открыт зеленый коридор для поставщиков продовольственного сырья из стран, попавших под санкции РФ. По словам главы Минсельхозпрода республики Леонида Зайца, только на экспорте мясомолочной продукции планируется заработать дополнительно $2,1 млрд. Если учесть, что прямые потери стран ЕС от ограничения поставок еды составляют, по разным оценкам, от $7 млрд до $9 млрд, от половины до трети намерены компенсировать только белорусские компании.