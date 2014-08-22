В Москве думают, как остановить рост цен после путинских «антисанкций»

Союз потребителей России намерен создать интернет-базу цен на продукты в Москве, что, как планируется, повысит конкуренцию между магазинами и позволит сдержать рост цен.

Росстат зафиксировал рост цен на продукты, ввоз которых в Россию был запрещен с 7 августа в ответ на западные санкции.

Об этом газете "Известия" рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По задумке создателей, в базе будут обозначены розничные цены на конкретные виды продуктов с указанием их веса и производителя для тех магазинов, которые примут участие в проекте.

"Пользователь "забивает" в поиске интересующий его товар и видит, в каких магазинах он есть и где лучшая цена. Или ищет сразу несколько продуктов и видит уже, где весь комплект приобрести выгоднее", - пояснил Шелищ. По его словам, сервис в первую очередь предназначен для тех людей, "которым важен каждый рубль".

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти города готовы поддержать проект, пишет издание.

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Росстат 20 августа обнародовал данные по росту потребительских цен на продукты питания в период с 12 по 18 августа. Заметнее всего выросли цены за прошедшую неделю на курятину - они стали дороже на 0,9%. Свинина подорожала на 0,5%. Цены на рыбу мороженую, сосиски, сардельки, колбасы вареные, консервы мясные росли ровно в той же динамике, что и "несанкционные" пшено и водка - на 0,3%.

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