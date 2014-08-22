Кабмин больше не будет регулировать цены на овес, просо и горох

Кабинет министров Украины исключил из перечня объектов государственного ценового регулирования на 2014-2015 годы твердую пшеницу, зерновые смеси из пшеницы и ржи, овес, просо, а также горох.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 361 от 20 августа, которое опубликовано на сайте Кабмина.

Таким образом, в 2014-2015 годах государство намерено регулировать цены на мягкую пшеницу (с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года), кукурузу (1 октября 2014 – 20 сентября 2015), свекловичный сахар-песок (1 сентября 2014 – 31 августа 2015), сухое молоко (1 сентября 2014 – 31 августа 2015), а также рожь, ячмень, пшеничную и ржаную муку, гречку и сливочное масло.

Как сообщал УНИАН, накануне глава Министерства аграрной политики и продовольствия сообщил, что ведомство работает над пересмотром государственных цен на объекты ценового регулирования.

Из объектов государственного ценового регулирования формируется государственный интервенционный фонд, который используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспечения ценовой стабильности.