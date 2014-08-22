Россия решила пускать украинские продукты в оккупированный Крым до конца года

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) разрешила ввозить в оккупированный Российской Федерацией Крым продукты из Украины без дополнительных проверок до 1 января 2015 года, хотя ранее такое разрешение действовало до 1 октября 2014 года, сообщает крымский информационный портал BSNews.

«До 1 января 2015 года ввоз из Украины на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополь подконтрольной Россельхознадзору продукции осуществляется без разрешений Россельхознадзора, в сопровождении ветеринарных свидетельств, выданных государственной ветеринарной службой Украины», - говорится в указании российского ветеринарного ведомства, текстом которого располагает BSNews.

Согласно документу, ввозимое в Крым из Украины продовольствие может использоваться только на полуострове без права перемещения в другие субъекты РФ.

Вместе с тем, Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз в Крым украинской свинины, свиноводческой продукции, а также товаров конкретных украинских предприятий, в отношении которых РФ ввела ограничения в связи с несоответствием выпускаемой продукции по показателям безопасности.

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Как сообщал УНИАН, в июне Россельхознадзор вынужден был продлить срок ввоза в Крым украинской продукции с разрешительными документами Госветфитослужбы до 1 октября с 1 июля 2014 года «во избежание возникновения дефицита продовольствия».

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В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.