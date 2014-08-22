«АПК-Инвест» оценивает потери урожая из-за боев в 18,3 млн гривень

Крупный производитель сельхозпродукции в Украине агрохолдинг «АПК-Инвест» (Донецкая обл.) оценивает фактические и потенциальные потери урожая в 2014 году из-за несобранной сельхозпродукции в размере 18,3 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, холдинг уже потерял часть урожая с полей, расположенных в зоне проведения антитеррористической операции.

«Посевы на площади более 2,8 тыс. га (Константиновский и Ясиноватский р-ны Донецкой области) либо повреждены, либо не представляется возможным произвести уборку культур. Это 2% посевов озимой пшеницы и 10% ячменя - 572,4 т и 2,2 тыс. т валового сбора соответственно», - сообщили в компании.

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Кроме того, компания обеспокоена возможностью потери урожая подсолнечника в зоне проведения АТО на площади около 2 тыс. га.

В настоящее время «АПК-Инвест» завершил уборку ранних зерновых культур, собрав 65,7 тыс. га. В частности, холдинг намолотил 42,8 тыс. т пшеницы, 18,5 тыс. т ячменя, 3,8 тыс. тонн овса. Компания также собрала 0,6 тыс. тонн горчицы, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, в начале июля «АПК-Инвест» заявил о том, что неизвестные вооруженные люди захватили распределительный центр компании в Макеевке, который выполнял функции накопления готовой продукции и логистического распределения, тем самым дестабилизировав работу всего холдинга. Кроме того, основной бенефициар «АПК-Инвеста» народный депутат от Партии регионов Борис Колесников заявил, что производство свинины и мясоколбасных изделий холдингом приостановлено.

Справка УНИАН. «АПК-Инвест» является крупнейшим производителем свинины в Украине. Компания владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна», «Колбаспищепром», «М’ясно» и «Ставрос». Земельный банк компании составляет 41,3 тыс. га.