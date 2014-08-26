Из-за санкций россияне массово скупают продукты в Финляндии

После того, как Россия ввела эмбарго на импорт пищевой продукции, в том числе сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, значительно вырос поток российских шопинг-туристов в приграничных с РФ городов стран Евросоюза, пишет "Немецкая волна".

Прежде всего, это касается Финляндии, откуда российские покупатели, которые имеют шенгенские визы, начали массово вывозить мясные и молочные продукты. В финских магазинах пользуются моментом и устанавливают скидки на товары, которые имеют повышенный спрос у россиян.

Дело в том, что товары, выставленные на распродажу, заказала и оплатила российская сторона. Когда же эмбарго вступило в силу, то грузовики с сыром, маслом, сметаной и йогуртами просто остановили на границе и не пустили в Россию. Поэтому фирма-производитель решила реализовать партию, от которой отказался заказчик, по низким ценам.

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Жители финского города Лаппеенранта, расположенного в 26 километрах от российско-финляндской границы, шутят, что неожиданно наступили "русские дни". Действительно, на стоянках перед гипермаркетами полно автомобилей и автобусов с российскими номерами, в торговых залах слышится преимущественно русский, а на дверях виднеются надписи "Tervetuloa - Добро пожаловать!".