Из-за санкций россияне массово скупают продукты в Финляндии

11:15, 26 августа 2014
Агро
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В магазинах приграничных с Россией городов Финляндии наблюдается небывалый поток покупателей. Россияне, напуганные возможным дефицитом продуктов, бросились на закупы до ближайших стран ЕС.

Фото УНИАН

После того, как Россия ввела эмбарго на импорт пищевой продукции, в том числе сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, значительно вырос поток российских шопинг-туристов в приграничных с РФ городов стран Евросоюза, пишет "Немецкая волна".

Прежде всего, это касается Финляндии, откуда российские покупатели, которые имеют шенгенские визы, начали массово вывозить мясные и молочные продукты. В финских магазинах пользуются моментом и устанавливают скидки на товары, которые имеют повышенный спрос у россиян.

Дело в том, что товары, выставленные на распродажу, заказала и оплатила российская сторона. Когда же эмбарго вступило в силу, то грузовики с сыром, маслом, сметаной и йогуртами просто остановили на границе и не пустили в Россию. Поэтому фирма-производитель решила реализовать партию, от которой отказался заказчик, по низким ценам.

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Жители финского города Лаппеенранта, расположенного в 26 километрах от российско-финляндской границы, шутят, что неожиданно наступили "русские дни". Действительно, на стоянках перед гипермаркетами полно автомобилей и автобусов с российскими номерами, в торговых залах слышится преимущественно русский, а на дверях виднеются надписи "Tervetuloa - Добро пожаловать!".

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