Банкир предлагает для стабилизации гривни заменить импортные товары отечественными

Без пересмотра структуры украинского импорта нашу страну ждет не гибкий, а «гибко-падающий» курс, считает президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

Банкир отметил, что Национальный банк не может взять на себя всю ответственность за стабильность курса, поскольку это зависит от структуры внешней торговли Украины. «Национальный банк не может самостоятельно успокоить курс. Где экономический блок правительства? Где люди, которые должны решать, что делать с украинским экспортом, в то время как враг уничтожает мощности экспортных отраслей на востоке Украины? Предложение доллара на рынке будет и впредь снижаться, будем ли мы снижать импорт? Так мы завтра без штанов останемся, нужно немедленно начинать переговоры», - сказал Сугоняко в комментарии, размещенном на сайте ассоциации.

Банкир предложил обратить внимание на структуру украинского импорта и заменить импортные товары отечественными аналогами, где это возможно. «Посмотрите структуру импорта. Нам нужно импортировать мясо из Аргентины, нам нужны яблоки из Польши? Зачем нам покупать за границей вещи, которые мы сами можем делать? Это же все валюта. До тех пор, пока президент Порошенко, премьер Яценюк, министр экономики не покажут, каким образом они будут наращивать промышленный потенциал Украины и снижать спрос на валюту, мы будем иметь «гибко-падающий» курс», - добавил Сугоняко.

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Банкир пояснил, что с учетом состояния платежного баланса Украины, национальная валюта должна была девальвировать еще в конце 2012 года, но курс сдерживался искусственно, а валюта на рынок поступала из золотовалютных резервов и за счет привлечения внешних займов. «Сегодня состояние торгового баланса в разы лучше. Но МВФ запретил Украине использовать золотовалютные резервы на поддержку курса. Золотовалютные резервы не используются, а кредиты нам пока не дают, только обещают. Кредит может быть лекарством, а может, как водка, принести только временное облегчение. Нужно избавляться от этой зависимости», - подчеркнул Сугоняко.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на прошлой неделе дважды обновлял исторический минимум официального курса гривни к доллару США, в том числе 22 августа с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,365434 грн/долл., что на 25 копеек ниже официального курса, установленного 21 августа.

Сегодня к 12:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины снова обновили исторический минимум, снизившись до уровня 13,90/14,10 грн/долл.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер таких операций.