Россия не пустила в Крым украинские овощи и фрукты

Управление Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь не пропустило на полуостров почти 40 тонн овощей и фруктов из Украины ввиду отсутствия сопроводительных документов на эту продукцию.

«В числе продуктов, возвращённых на территорию сопредельного государства, было 17,1 тонны овощей и 19,2 тонны фруктов», - сказано в сообщении ветеринарного и фитосанитарного ведомства страны-оккупанта.

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Кроме того, Россельхознадзор не допустил ввоза в Крым 3 тонн украинского картофеля и 33 кубометров пиломатериалов.

Как сообщал УНИАН, накануне Россельхознадзор разрешил ввозить в оккупированный Российской Федерацией Крым продукты из Украины без дополнительных проверок до 1 января 2015 года, хотя ранее такое разрешение действовало до 1 октября 2014 года.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.