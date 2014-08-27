Экспорт сельхозпродукции из Украины в Россию сократился на 31%

В январе-июне текущего года украинские сельхозпроизводители поставили в Российскую Федерацию продукции на 1,011 млрд долл., что на 31% меньше, чем в первом полугодии 2013 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В последнее время в двусторонних торгово-экономических отношениях с Украиной, Российская Федерация выбрала путь не взаимовыгодного партнерства, а использование торговых барьеров, ограничений и запрета украинских товаров», - цитирует пресс-служба заместителя министра Андрея Дыкуна.

По его словам, из-за таких ограничений до конца года наибольшие потери могут получить производители кондитерской, мясомолочной, пивобезалкогольной, ликероводочной и винодельческой продукции.

Вместе с тем, замглавы Минагропрода отметил, что ограничения со стороны России способствуют диверсификации рынков сбыта украинской аграрной продукции.

«Пока наблюдается тенденция сокращения экспорта в Россию, одновременно наоборот - увеличиваются поставки украинской продукции в другие страны. Основными экспортерами украинской продукции являются страны ЕС и Азии», - сказал Дыкун.

В целом же, по его данным, в первом полугодии поставки аграрной продукции из Украины за рубеж выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,906 млрд долл.

«А это более 27% от общего экспорта всего государства. Основную массу экспорта составили зерновые культуры - более 37% и масло - 25%», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов, соков, алкогольной продукции из Украины, а также украинской свинины и продуктов из нее, картофеля. Существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.