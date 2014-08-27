Максимальную оптовую цену на спирт могут установить на уровне 17,4 грн/л

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает установить максимальную оптово-отпускную цену за 1 литр 100% этилового спирта на уровне 17,4 грн/л (без НДС и акцизного налога).

Соответствующая инициатива закреплена проектом приказа Минагропрода «Об установлении размера максимальной оптово-отпускной цены на спирт этиловый», опубликованного на его официальном веб-сайте.

Как уточнили УНИАН в министерстве, на сегодняшний день ни одним нормативно-правовым актом не определена максимальная оптово-отпускная цена на спирт. Данный проект приказа подготовлен Минагропродом по поручению Министерства финансов.

Читайте такжеВ Украине усилили контроль над оборотом спирта и ликеро-водочных изделий

Как сообщал УНИАН, монополистом в сфере производства этилового спирта в Украине является государственное предприятие «Укрспирт». Государственная фискальная служба неоднократно заявляла о случаях нарушения законодательства должностными лицами «Укрспирта». В частности, предприятие обвиняли в производстве нелегального спирта, уклонении от уплаты налогов.