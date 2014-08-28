«Мироновский хлебопродукт» за полгода получил $270 млн убытка

Крупнейший производитель мяса птицы в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в первом полугодии 2014 года получил 270 млн долл. чистого убытка против 90 млн долл. чистой прибыли в январе-июне 2013 года, говорится в финансовом отчете компании.

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Согласно документу, безналичные валютные потери компании в первом полугодии составили 454 млн долл., что связано с переоценкой валюты, в которой деноминирован долг компании, и последующей девальвации украинской гривни.

Выручка холдинга за указанный период снизилась на 3% - до 637 млн долл. Валовая прибыль МХП увеличилась на 47% - до 264 млн долл., а операционная прибыль составила 227 млн долл., что на 55% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Показатель прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) МХП в первом полугодии текущего года вырос на 41% - до 272 млн долл., что связано с увеличением объемов продаж курятины, а также более низкой себестоимостью ее производства в годовом исчислении. Маржа EBITDA составила 43% против 29% в январе-июне 2013 года. Чистый долг холдинг по соcтоянию на 30 июня составил 1,15 млрд долл.

Что касается финансовых показателей МХП во втором квартале текущего года, то чистая прибыль компании по итогу этого периода составила 46 млн долл., что на 14% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Снижение чистой прибыли также связано с получением холдингом неденежных убытков курсовой разницы в размере 88 млн долл.

Выручка МХП за указанный период сократилась на 7% по сравнению со вторым кварталом 2013 года – до 329 млн долл. Валовая прибыль холдинга в апреле-июне текущего года выросла на 40% - до 160 млн долл., а операционная – на 52%, до 147 млн долл. EBITDA компании во втором квартале увеличилась на 38% - до 166 млн долл., а маржа EBITDA составила 50% против 34% по итогу аналогичного периода прошлого года.

В МХП также сообщили, что основную долю выручки в первом полугодии – 437 млн долл. – холдинг получил за счет реализации курятины и другой продукции. Продажа подсолнечного масла принесла компании в январе-июне 117 млн долл. Во втором квартале холдинг сгенерировал за счет продажи мяса птицы и другой продукции 231 млн долл., подсолнечного масла - 60 млн долл.

Кроме того, в холдинге отметили, что ожидают хороших финансовых результатов в сегменте растениеводства ввиду высокого урожая ранних культур и положительного прогноза на основной урожай (подсолнечник, кукуруза и соя), а также увеличения посевных площадей.

Как сообщал УНИАН, МХП в 2013 году получил 162 млн долл. чистой прибыли, что на 48% меньше, чем в 2012 году. Выручка холдинга в прошлом году выросла на 6% - до 1,496 млрд долл. Его валовая прибыль уменьшилась на 23% - до 324 млн долл., а операционная - сократилась на 29%, до 272 млн долл. EBITDA МХП по итогам 2013 года составила 391 млн долл. против 468 млн долл. в 2012 году, а маржа EBITDA уменьшилась до 26% с 33% годом ранее.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.