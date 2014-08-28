ЕС поможет производителям молока, которых коснулись путинские «антисанкции»

Еврокомиссия (ЕК) в качестве меры поддержки европейских сельхозпроизводителей в условиях контрсанкций со стороны РФ решила изъять с рынка Евросоюза на 3-7 месяцев излишки молочных продуктов, сообщил представитель ЕК Роджер Уайт, передает Прайм.

По его словах, речь идет о выплате компенсаций сельхозпроизводителям за то, что они придержат на складах во избежание перенасыщения рынка определенное количество сливочного масла, сухого обезжиренного молока и отдельных видов сыра.

"Идея в том, чтобы в условиях избыточного предложения на европейском рынке Еврокомиссия оплатила расходы по их хранению и изъятию с рынка на период от 3 до 7 месяцев", - сказал он, сообщив, что это стабилизирует цены и даст время для поиска альтернативных рынков сбыта указанных продовольственных товаров.

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Уайт не сообщил, о каком объеме финансовой компенсации аграриям может идти речь, сказав, что все будет зависеть от объема изъятий и речь об этом пойдет на следующей неделе в ходе очередной мониторинговой встречи экспертов по сельскому хозяйству стран ЕС и ЕК.

Представитель ЕК при этом не подтвердил сообщения СМИ, что для данного рода компенсаций требуется от 10 до 20 млн евро. "Какие-либо цифры будут озвучены на будущей неделе", - сказал он.