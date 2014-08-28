Никаких запретов экспорта пшеницы из Украины не будет - участники рынка

В этом году Украина соберет более 24 млн тонн пшеницы, поэтому нет никаких оснований для введения ограничений на экспорт этой культуры из Украины в 2014-2015 маркетинговом году (июль 2014-июль 2015 годов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Украинская зерновая ассоциация заявляет, что никаких запретов экспорта пшеницы из Украины не будет. Я так уверенно говорю, потому что знаю мнение на этот счет премьер-министра, совета предпринимателей при правительстве, нас поддерживает министр (аграрной политики и продовольствия – УНИАН) Швайка», - сказал Клименко.

По его словам, в ближайшее время участники зернового рынка подпишут с Министерством аграрной политики и продовольствия меморандум о координации действий на рынке зерна в этом сезоне.

«Смысл меморандума очень простой. Мы должны обеспечить экспорт зерна в таком объеме, чтобы наши производители получили максимальные доходы от своей деятельности, чтобы у них зерно не осталось в закромах, чтобы экспортеры выполнили обязательства, которые у них есть, чтобы внутренний рынок Украины был насыщен и пшеницей, и мукой, и хлебом», - пояснил Клименко.

Президент УЗА отметил, что меморандум уже подписан ключевыми аграрными ассоциациями и подан на подпись в Минагропрод. Клименко также уточнил, что в 2014-2015 МГ Украина сможет экспортировать 32-33 млн тонн зерновых. Он подчеркнул, что если объемы экспорта какой-то культуры поставят под угрозу продовольственную безопасность страны, то зернотрейдеры смогут добровольно приостановить ее поставки за рубеж без административного вмешательства.

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Как сообщал УНИАН, ранее ассоциация «Мукомолы Украины» обратилась к Кабмину с предложением ограничить экспорт продовольственной пшеницы из Украины для стабилизации цены на нее внутри страны.

Украина не единожды ограничивала и квотировала экспорт зерновых, в результате чего участники зернового рынка понесли значительные убытки.