Кабмин определил, какой хлеб можно производить из муки Аграрного фонда
Аграрный фонд в 2014 году обязался ежемесячно предоставлять регионам 82 тыс. тонн муки по фиксированным ценам для производства социальных сортов хлеба
Хлебопеки смогут использовать муку, сделанную из зерна государственного продовольственного резерва, только для производства хлеба весом более 0,5 кг.
Согласно постановлению Кабинета министров №381 от 27 августа, такой хлеб должен быть произведен из муки пшеничной высшего, первого и второго сортов и их смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаной простой рецептуры (мука, дрожжи, соль, вода) без добавления сахара, жира, других наполнителей, хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков.
Ранее законодательство предусматривало, что мука из интервенционного фонда, поставками которой занимается Аграрный фонд, может быть использована для «производства хлеба и хлебобулочных изделий, которые пользуются наибольшим спросом в регионе».
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Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд в 2014 году обязался ежемесячно предоставлять регионам 82 тыс. тонн муки по фиксированным ценам для производства социальных сортов хлеба.