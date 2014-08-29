В России продолжают закрывать рестораны McDonald's

Роспотребназдор закрыл еще три ресторана сети McDonald's: один в Серпухове Московской области и два в Сочи, приводит ИТАР-ТАСС сообщение компании.

Таким образом, на сегодняшний день закрыты восемь точек питания: три в Москве, две в Московской области и три в регионах России.

Роспотребнадзор проверяет рестораны McDonald's почти во всей России. По итогам проверок и по решениям судов была приостановлена работа трех ресторанов в Москве, а также двух региональных: в Екатеринбурге и Ставрополе.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что российские власти не собираются запрещать работу сети ресторанов McDonald's в РФ.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, в свою очередь, ранее отмечала, что инспекции ресторанов McDonald's осуществляются в связи "планом и с некоторыми выявленными случаями нарушений санитарно-эпидемиологического режима". Тотального плана по проверке ресторанов сети в России нет, заверила она.

В настоящее время, по данным официального сайта McDonald`s, в России у сети 435 ресторанов в 85 городах, корпорация работает через дочерние компании - ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс".

Численность сотрудников обеих компаний в России - 37 тыс. человек, из них 75% - студенты. Ежедневно рестораны McDonald`s на территории РФ обслуживают около 950 тыс. посетителей.