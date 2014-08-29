Крупнейший производитель яиц в Украине сократил прибыль на 51%

Согласно отчету компании, опубликованному на сайте Лондонской фондовой биржи, ее выручка за указанный период сократилась на 14% – до 262,7 млн долл.

Снижение выручки холдинг объясняет существенной девальвацией гривни по отношению к доллару, а также сокращением объемов продаж яиц третьим лицам на 4% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

В частности, выручка «Авангарда» от реализации яиц в первом полугодии сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до158,1 млн долл., составив 60% от общей консолидированной выручки группы. За счет продаж сухих яичных продуктов холдинг получил 82,8 млн долл. (на 44% больше, чем в первом полугодии 2013 года), или 32% от общей выручки.

Валовая прибыль «Авангарда» в январе-июне текущего года уменьшилась на 32% - до 80,8 млн долл., а операционная – на 44%, до 67,9 млн долл.

При этом EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) холдинга в первом полугодии сократилась на 41% по сравнению с январем-июнем 2013 года – до почти 79 млн долл. Маржа EBITDA за указанный период составила 30% против 44% годом ранее.

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«Мы не можем в полной мере уравновесить негативное влияние девальвации национальной валюты по отношению к доллару США и теперь ожидаем более слабых финансовых результатов в долларовом выражении за год по сравнению с 2013 годом. В нынешних условиях компания использует все имеющиеся ресурсы для эффективной поддержки операционной деятельности и снижения воздействия негативных факторов, влияющих на наш бизнес», - прокомментировала финансовые результаты «Авангарда» в первом полугодии главный исполнительный директор компании Ирина Марченко.

По состоянию на 30 июня текущего года общий долг холдинга вырос до 342,2 млн долл. с 322,8 млн долл. к концу прошлого года.

Что касается прогнозов на второе полугодие, то «Авангард» ожидает сокращения продаж яиц на внутреннем рынке в связи с падением спроса, что обусловлено сложной политической ситуацией в стране. Вместе с тем, холдинг прогнозирует рост спроса на яйца и яичные продукты на мировых рынках, что позволит ему нарастить объемы экспорта.

Как сообщал УНИАН,«Авангард» в 2013 году получил 238,1 млн долл. чистой прибыли, что на 4% больше, чем годом ранее. Выручка холдинга в прошлом году выросла на 5% по сравнению с 2012 годом – до 661,21 млн долл. Валовая прибыль «Авангарда» в 2013 году увеличилась на 3% - до 266,7 млн долл., а операционная – на 4%, до 275,8 млн долл. EBITDA холдинга в прошлом году составила 301,2 млн долл., что на 8% больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».